78 kişinin ölümüne sebep olan Grand Kartal Otel iddianamesi tamamlandı! Ölüm nedenleri, eksiklikler ve ihmaller tek tek sıralandı...

Bolu’nun önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişinin hayatını kaybetti. Yangın sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada şimdiye kadar 41 şüpheli gözaltına alındı. 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u daha sonra serbest bırakıldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi ve yönetim kurulu üyesi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 19 kişinin tutukluluğu ise devam ediyor. Uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda, yangının otelin 4’üncü katında bulunan restoranın "show" bölümünde kullanılan "grill plate" cihazından çıktığı belirtildi.

Yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame tamamlanarak, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında toplamda 1998’er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İDDİANAMEDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yaşamını yitiren 78 kişinin ölüm nedenleri tek tek belirtildi. Faciada 54 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi, 4 kişinin yüksekten düşme ve 20 kişinin ise yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

DUMANLAR İÇİNDE KALAN 54 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Karbonmonoksit ve duman gazı zehirlenmesi nedeniyle Doğa Doğan, Burcu Güngör, Duygu Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Gülçin Akişli, Şenol Akişli, Pelin Güngör, Ayşemin Elif Doğan, Mina Akişli, Defne Arkadaş İnal, Laura Kurtanidze, Dila İnal, Yasemen Boncuk Tüzgiray, Ömür Kotan, Habibe Çetiz, Vedat Çetiz, Doruk Sarıtaş, Ala Dora Türkmen, Ahmet Çetiz, Nehir Sarıtaş, Yüce Ata Türkmen, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Mehmet Cem Doğan, Özüm Karataşlı, Ayşe Maya Doğan, Rümeysa Gültekin, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Müge Suyolcu, Vedia Nil Apak, Enes Gültekin, Eren Bağcı, Ferda Apak, Seha Müge Turan, Alya Turan, Lalin Doğan, Ceren Yaman Doğan, Pera Suyolcu, Oya Kanpolat, Ebru Boduroğlu, Demir Tüzgiray, Esat Çetiz, Atakan Yalçın, Derin Yalçın, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Atıl Enis Tokcan, Kerem Güngör, Kıvanç Güngör, Can Tokcan, Yılmaz Sarıtaş ve Elif Nas Boduroğlu hayatını kaybetti.

PENCEREDEN ATLAMAK ZORUNDA KALDILAR

Yangın anında odalarına dolan yoğun duman sebebiyle pencereden atlamak zorunda kalan Dilara Ermanoğlu, Eslem Uyanık, Alican Boduroğlu ve Şevval Şahin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiği iddianamede belirtildi.

20 KİŞİ YANARAK YAŞAMINI YİTİRDİ

Alevlerin ulaştığı odalarda bulunan ve kimlikleri DNA testi ile yapılan Kübra Altın, Alya Altın, Sedat Çetiz, Alp Mercan, Yiğit Gençbay, Ela İnal, Defne Tüzgiray, Eray Tüzgiray, Esra Nazik, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Yusuf Sinaneddin Gültekin, Bilal Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner ve Feray Kanpolat yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayrıca yangın faciasında yaralanan 133 kişiden 7’sinin kemik kırığından dolayı ağır yaralandığı ve 3 kişinin de ağır duman zehirlenmesinden hastanede tedavi gördüğü Bolu 1.Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede yer aldı.

İDDİANAME

İddianamede, faciayı büyüten eksiklik ve ihmaller tek tek sıralandı. Yangın sonrası jandarma kriminal ekiplerinin hazırladığı raporda, otelin dış cephesinde yangın merdiveni bulunmadığı, katlarda yer alan yangın alarm butonları ve siren sistemlerinin yangınla eridiği belirtildi. Ayrıca, binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı. Bilirkişi raporuna göre ise, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, dekorasyonda kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, petrokimyasal ürünler ve yanıcı malzemelerin yangının hızla yayılmasını artırdığı belirtildi.

YANGIN ALARM BUTONU VE SİREN SİSTEMİ ERİMİŞ

İddianamede, yangının ardından otelde Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporuna da yer verildi. Rapora göre, otelin dış çevresinde, dışarıdan görülecek şekilde herhangi bir yangın merdiveninin bulunmadığına değinilerek, her katta yangın panosunun olduğu, bazı panoların içerisinde yangın tüplerinin bulunduğu, oda tavanlarında duman dedektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğu, yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği kaydedildi.

Yangının hızla yayılması ve ölümlerin artmasındaki detay: Ek yapılar, halı kaplamalar

Bilirkişi heyetinin raporunda ise esas hızlanmayı sağlayan ve restoran katında yangın yükünü oluşturan unsurun LPG olduğu, dekorasyonda aşırı ahşap kullanımı ve kaplama amaçlı kullanılan diğer yanıcı maddeler ile petrokimyasal ürünler ve diğer yangın yüklerini oluşturduğu vurgulandı. Yangının hızla yayılmasında ve ölümlerin artmasında en önemli etkenlerden birinin, binada sonradan yapılan tadilatlar ve ek yapılarla, asansör ve merdiven tepe çıkışlarında gaz tahliyesini engelleyen kapalı oda ve koridorlardan oluşan konaklama alanlarının oluşturulması ve bu nedenle gaz tahliyelerinin iptal edilmesi olduğu kaydedildi. Ayrıca yine raporda, döşeme üstünde yatak katları da dahil olmak üzere pek çok alanda halı kaplama kullanıldığı, bu nedenle yanıcı niteliği yüksek bu malzemelerin varlığının, mekanın yangın yükünü artırdığı ve yangının hızlı yayılmasına önemli rol oynadığı belirtildi.

MUTFAK PERSONELİ ACİL DURUM EĞİTİMİ ALMAMIŞ

Izgarada başlayan yanma, yanan yağların zeminde yaklaşık 90-100 santimetre ilerleyerek çöp bidonunu yakması ve alevlerin çöp bidonu bölgesinde bulunan LPG bağlantı hortumlarını eritmesi ile hızlandığı belirtildi. Yine raporda, mutfakta bulunan 4 personelin mutlaka almış olmaları gereken acil durum ve yangın eğitimini almadıkları, belgelerde otel personelinin acil durum eylem planı ve yangın söndürme eğitimli olduklarının farklı kaynaklarda beyan edilmesine karşın, eğitim belgeleri, eğitim tarihleri, eğitmen gibi verilerin otel kayıtlarından tespit edilemediği ifade edildi. Bir otelde can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahip yangın uyarı sisteminin mutfak katında kolaylıkla ulaşılamaz bir alanda (resepsiyon sağ arka tarafta küçük bir oda) konumlandırıldığı bilgisine de yer verildi.

Otelin arka bölümüne itfaiyenin müdahale etme imkanının bulunmadığı kaydedildi

Binanın yerleşim yeri olarak acil durumlarda itfaiyenin müdahale etmesinin imkanının bulunmadığı, binanın yan taraflarına ve arka taraflarına itfaiyenin erişebilecek durumu bulunmadığı, yan ve arka tarafta itfaiyenin acil durumda geçişi için yan yol ve iç yolun bulunmadığı kaydedildi. Grand Kartal Otel binasında zemin kat dahil kat planında kaçış uzaklıklarının binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen mesafelerin oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

KAÇIŞ KAPILARININ YANGIN KAPISI NİTELİĞİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Taşınabilir söndürme cihazlarının rastgele konumlandırıldıkları, 3 Ekim 2022 tarihinden sonra yangının gerçekleştiği 21 Ocak 2025 tarihine kadar görevli ve sözleşmeli bir İSG uzmanı bulundurulmadığı, kaçış için kullanılabilecek yeterli sayı ve kapasitede kaçış imkanı ve kaçış merdiveni yer almadığı, mevcut tahliye kapılarının tahliye kapısı özelliği taşımadığı, acil çıkışların hiçbirinin acil durumda kullanılabilecek özelliklerinin bulunmadığı, kaçış kapılarının yangın kapısı niteliğinde olmadığı bilgisine de yer verildi.

(İHA)