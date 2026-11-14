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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'yazım yanlışı' iddiasına yanıt! "Yapay zeka ile üretilmiştir"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İyilik Var platformu ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Göktaş, üretilen görselin yapay zeka ile tasarlandığını belirterek, "İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun resmî sayfasında, böyle bir ifade bulunmuyor." dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan 'yazım yanlışı' iddiasına yanıt! "Yapay zeka ile üretilmiştir"
Doğukan Akbayır

Sosyal medyada bakanlığa bağlı İyilik Var platformundaki yazım yanlışıyla ilgili ortaya atılan iddiaya Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan yanıt geldi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tan yazım yanlışı iddiasına yanıt! "Yapay zeka ile üretilmiştir" 1

"YAPAY ZEKA İLE ÜRETİLMİŞTİR"

Bakan Göktaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yapay zekâ ile üretilmiştir. :)

İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun resmî sayfasında, böyle bir ifade bulunmuyor.

Arkadaşlarımız size DM’den de iletti; belli ki mesajımızı görmezden gelmeyi tercih ettiniz.

Bir sunucu ve yazar olarak doğru bilginin kaynağından teyit edilmesinin önemini en iyi sizin bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz.

Dilerseniz gönüllülük faaliyetlerimiz kapsamında size dijital okuryazarlık ve dezenformasyonla mücadele eğitimlerimizde yer verebiliriz.

Bu vesileyle sizi de İyilik Var hareketimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz.

🔗Başvuru için: http://iyilikvar.gov.tr"

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Anahtar Kelimeler:
Mahinur Özdemir Göktaş
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