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78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciasına ilişkin dava başlarken Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, duruşmada aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söylediğinde salon ayağa kalktı. Böylesine büyük bir facianın ardından Ergül'ün sözleri mağdur ailelerin büyük tepkisini çekti.

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!
Cansu Akalp

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangın, 78 kişiyi hayattan kopardı. Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanık bugün hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı.

MÜŞTEKİ FENALIK GEÇİRDİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı. Bu arada, sanıkların salona getirilmesinden kısa süre sonra bir müşteki fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği müşteki, daha sonra tedavisi için ekipler eşliğinde salondan çıktı.

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı! 1

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLAYINCA SALON KARIŞTI

Gazeteci Emrullah Erdinc'in aktardığına göre; Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül duruşmada aylık gelirinin 100 bin TL olduğunu söylediğinde salonda uğultu koptu. 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı bir yangının ardından bu sözler, mağdur ailelerin büyük tepkisini çekti.

CHP LİDERİ ÖZEL DE SALONDA

Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile komisyon üyeleri, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, milletvekilleri ve siyasi partilerin temsilcileri de izliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi
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