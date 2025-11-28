HABER

8,5 milyar hacimli dolandırıcılık ve bahis operasyonuna 15 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen ’dolandırıcılık ve bahis’ operasyonunda 8,5 milyarlık işlem hacmi oluşturan 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. Adresler yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, 7258 sayılı kanuna muhalefet, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde elde edilen delillerin arından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kahramanmaraş merkezli Gaziantep, Adana, Osmaniye, Hatay ve Eskişehir’de 18 şüphelinin yakalanması için 22 adrese baskın yaptı. Operasyonda 17 şüpheli yakalandı. Adresler yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve doküman ele geçirildi.

"8,5 MİLYAR TL TUTARINDA İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ili merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde bir kısım şüphelilerin sahacı (hesap toplayan-para çekim işlemi yapan, örgüte eleman temin eden) olarak adlandırılan örgüt mensuplarının eleman (hesap-hesapçı) temin yoluna gittikleri, bu hesapçılar adına farklı banka ve kripto şirketler üzerinden belli bir komisyon karşılığında hesaplar açtırdıkları ve bu şahıslar adına GSM hatları çıkartıldığı, kimi hesapçı şahıslar adına ise sözde e-ticaret hizmeti sunan paravan ticari işletmeler kurularak pos hesapları oluşturdukları ve sonrasında bu pos hesapları üzerinden ’nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis’ eylemlerini gerçekleştirdikleri ve kimi hesap sahipleri adına da 0850’li hatlar ile ülke genelinde ’nitelikli dolandırıcılık’ eylemlerine karıştıkları anlaşılmakla konuya ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. Bu doğrultuda MASAK’tan temin edilen hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda şüpheli hesaplarında suç kaynaklı olduğu değerlendirilen yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında işlem hacminin olduğu tespit edilmiştir" denildi.

8,5 milyar hacimli dolandırıcılık ve bahis operasyonuna 15 tutuklama 1

17 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş’a getirilen 17 şüphelinin emniyetteki ifadelerinin ve hastanedeki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen 17 şüpheliden 15'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon çerçevesinde 1 şüphelinin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.

28 Kasım 2025
28 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

