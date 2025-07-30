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8,8'lik deprem iki ülkeye de kabusu yaşatıyor! Japonya'da deniz, Rusya'da yanardağ... Görüntüler şaşkına çevirdi: Bir aşağı bir yukarı...

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Çiğdem Sevinç

Kamçatka açıklarında meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verildi. Japonya'da dalgalar 15 dakikada kıyıya ulaşırken Rusya'da yanardağ uyarıları verildi.

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki deprem sonrası en az 10 ülke tsunami uyarısı yayınladı. Rusya, Japonya, ABD, Kanada, Çin, Meksika, Peru ve Ekvador dahil birçok ülke kıyılarında önlem aldı.

8,8 lik deprem iki ülkeye de kabusu yaşatıyor! Japonya da deniz, Rusya da yanardağ... Görüntüler şaşkına çevirdi: Bir aşağı bir yukarı... 1

Depremin ardından tsunami dalgaları sadece 15 dakika içinde Kamçatka kıyılarına ulaştı. Latin Amerika ülkeleri için ise dalgaların ulaşmasının 12–20 saat sürebileceği belirtildi. Uzmanlar, bu sürenin tahliye ve hazırlık için kritik olduğunu vurguluyor.

Kamçatka’da dağlık alanda kayaların düştüğü görüntülendi.

8,8 lik deprem iki ülkeye de kabusu yaşatıyor! Japonya da deniz, Rusya da yanardağ... Görüntüler şaşkına çevirdi: Bir aşağı bir yukarı... 2

DALGALAR UÇAK HIZINDA

Prof. Dr. Ergin Ulutaş, Pasifik’te ilerleyen tsunami dalgalarının saatte 1000 km hıza ulaşabildiğini belirterek, “Denizde küçük başlayan dalgalar kıyıya yaklaştıkça tehlikeli boyutlara ulaşabilir” uyarısında bulundu.

8,8 lik deprem iki ülkeye de kabusu yaşatıyor! Japonya da deniz, Rusya da yanardağ... Görüntüler şaşkına çevirdi: Bir aşağı bir yukarı... 3

YANARDAĞ HAREKETLENDİ

Depremin ardından Kamçatka’daki aktif yanardağ Shiveluch’un hareketlendiği bildirildi. Depremin ardından Kamçatka Yarımadası'nda yer alan Klyuchevskoy Yanardağı da, lav püskürtmeye başladı. Volkanik hareketlilik, Rusya'nın devlet haber ajansı RIA tarafından duyuruldu. Volkanik faaliyet, bölgedeki riski artırıyor. Uzmanlar, bu tür büyük depremlerin “megathrust” tipi olduğunu ve tsunami üretme potansiyelinin yüksek olduğunu belirtiyor.

8,8 lik deprem iki ülkeye de kabusu yaşatıyor! Japonya da deniz, Rusya da yanardağ... Görüntüler şaşkına çevirdi: Bir aşağı bir yukarı... 4

TSUNAMİ VE TAHLİYE UYARISI

Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

ABD'nin California eyaleti kıyıları için de tsunami uyarısı yapıldı.

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi, "gözlem" düzeyinden "uyarı"ya yükseltildi.

ABD'de şu anda tsunami uyarısının devam ettiği tek yer California'nın kuzeyi.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, liman polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek, bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines, Hawaii'ye kalkışları bekletirken bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Los Angeles'ta güvenlik güçlerine ait helikopterler, tsunami uyarısının yürürlükte olduğunu belirtmek için sahil civarında devriye geziyor.

Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan ilk ölçümlerde, tsunaminin California'ya ilk ulaştığı yerde yaklaşık 50 santimetre yüksekliğinde bir dalganın oluştuğu kaydedildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, dalgaların San Francisco'ya da ulaştığını bildirdi.

Bu arada, Kanada'nın British Columbia eyaleti, Haida Gwaii ile Vancouver Adası'nın kuzeydoğu ve dış batı kıyılarını da içeren bir tsunami uyarısı yayımladı.

Eyalette, dalgaların 30 santimetreye ulaştığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Japonya Rusya Yanardağ deniz
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