HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı

2025 yılı Türkiye siyaseti için çok hareketli geçiyor. Hem yolsuzluk soruşturmaları, görevden alınan belediye başkanları hem parti değiştiren isimler… AK Parti teşkilatlarındaki değişim hafta sonu da devam etti. 8 ilde il başkanları görevden ayrıldı. Genel merkez, bu görev değişikliğini "Çalışmaları istediğimiz düzeyin altında" diyerek duyurdu. AK Parti içerisinde bazı belediye başkanlarının olumsuz yönde sürekli öne çıkması rahatsızlık yaratıyor! İşte detaylar…

8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminde birçok ismi değiştirdi. Gençleşme hamlesi yapan Erdoğan; Eyyüp Kadri İnan, Faruk Acar ve Ahmet Gümüştekin gibi isimlere üst düzey görevler verdi. Parti içerisindeki değişim iradesi il başkanlıklarına da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşü de kabineyle ilgili hamle yapması bekleniyor. En az 3 veya 4 bakanlığın değişeceği yeni isimlerle yola devam edileceği ifade ediliyor. İstanbul’da görev yapan bazı ilçe belediye başkanlarının özellikle sosyal medyada sergilediği tavırlar, olumsuz konularla gündem olmaları genel merkez tarafından rapor ediliyor.

36 BİN TL’LİK AYAKKABIYLA PAZARCIYA FIRÇA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazarcı esnafını domates fiyatı üzerinden herkesin içinden fırçalaması gündem olmuştu. Büyük marketlerle ilgili herhangi organizasyon içinde olmadan pazarcı esnafına yüklenilmesi vatandaşın tepkisini çekmişti. Daha sonra Hakan Bahadır'ın bu tartışma sırasında giydiği ayakkabının fiyatının 36 bin TL olduğu iddia edilmişti.

8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına vatandaş uyarısı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

ISTAKOZ KRİZİ AKILLARDA

AK Parti’nin kendi içerisinde de en büyük eleştirisi ve özleştirişi vatandaştan toplumdan uzaklaşma! Bununla ilgili İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako’daki Istakoz krizi akıllara geliyor. Bir belediye başkan adayının Maldivler’de tatil yapması da uzun süre konuşulmuştu.

8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına vatandaş uyarısı 2

DİLAN POLAT’IN AVUKATLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Gaziosmanpaşa belediye başkanvekili olarak seçilen Eray Karadeniz'in de Dilan Polat'ın avukatı olması çok konuşulmuştu. Eray Karadeniz, başkanvekili olunca bu konu yeniden gündeme gelmişti.

8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına vatandaş uyarısı 3

8 İLİN BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.

Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Venezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indiVenezuela'da ABD'ye karşı savaş hazırlığı! Ordu sokaklara indi
Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!Şehit ailesini dolandırmışlardı... Böyle getirildiler!

Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.