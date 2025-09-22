8 il başkanı değişti, AK Parti’de değişim rüzgarı sert esiyor! İstanbul’daki bazı belediye başkanlarına 'vatandaş' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti yönetiminde birçok ismi değiştirdi. Gençleşme hamlesi yapan Erdoğan; Eyyüp Kadri İnan, Faruk Acar ve Ahmet Gümüştekin gibi isimlere üst düzey görevler verdi. Parti içerisindeki değişim iradesi il başkanlıklarına da yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD dönüşü de kabineyle ilgili hamle yapması bekleniyor. En az 3 veya 4 bakanlığın değişeceği yeni isimlerle yola devam edileceği ifade ediliyor. İstanbul’da görev yapan bazı ilçe belediye başkanlarının özellikle sosyal medyada sergilediği tavırlar, olumsuz konularla gündem olmaları genel merkez tarafından rapor ediliyor.

36 BİN TL’LİK AYAKKABIYLA PAZARCIYA FIRÇA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın pazarcı esnafını domates fiyatı üzerinden herkesin içinden fırçalaması gündem olmuştu. Büyük marketlerle ilgili herhangi organizasyon içinde olmadan pazarcı esnafına yüklenilmesi vatandaşın tepkisini çekmişti. Daha sonra Hakan Bahadır'ın bu tartışma sırasında giydiği ayakkabının fiyatının 36 bin TL olduğu iddia edilmişti.

ISTAKOZ KRİZİ AKILLARDA

AK Parti’nin kendi içerisinde de en büyük eleştirisi ve özleştirişi vatandaştan toplumdan uzaklaşma! Bununla ilgili İzmir milletvekili Şebnem Bursalı’nın Monako’daki Istakoz krizi akıllara geliyor. Bir belediye başkan adayının Maldivler’de tatil yapması da uzun süre konuşulmuştu.

DİLAN POLAT’IN AVUKATLIĞI GÜNDEM OLMUŞTU

Gaziosmanpaşa belediye başkanvekili olarak seçilen Eray Karadeniz'in de Dilan Polat'ın avukatı olması çok konuşulmuştu. Eray Karadeniz, başkanvekili olunca bu konu yeniden gündeme gelmişti.

8 İLİN BAŞKANI DEĞİŞTİ

AK Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı: "Kongre döneminin ardından partimizin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 8 ilde görev değişikliğine gidilmiştir.

Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu illerimizde yeni il başkanları yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacaktır.

Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil; aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır.

Temel amacımız, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir."