8 yaşındaki kız çocuğuna annesinden ütülü işkence! Şanlıurfa'da korkunç iddiada 3 gözaltı

Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna yapıldığı öne sürülen insanlık dışı muamele infial yarattı. Vücudunda yanıklar olduğu tespit edilen küçük çocuğun ütüyle yakıldığı öne sürüldü.

ANNESİ DARBETTİ, ÜTÜYLE YAKTI

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR VAR

Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ANNE DAHİL 3 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.