HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

8 yaşındaki kız çocuğuna annesinden ütülü işkence! Şanlıurfa'da korkunç iddiada 3 gözaltı

Şanlıurfa’da bir anne iddiaya göre 8 yaşındaki kız çocuğunu darbedip ütüyle yaktı. Olayla ilgili anne ve 2 kişi daha gözaltına alındı. Küçük çocuk ise hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

8 yaşındaki kız çocuğuna annesinden ütülü işkence! Şanlıurfa'da korkunç iddiada 3 gözaltı

Siverek'te 8 yaşındaki kız çocuğuna yapıldığı öne sürülen insanlık dışı muamele infial yarattı. Vücudunda yanıklar olduğu tespit edilen küçük çocuğun ütüyle yakıldığı öne sürüldü.

ANNESİ DARBETTİ, ÜTÜYLE YAKTI

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Z. (8) isimli kız çocuğu, annesi tarafından darbedildi ve ütüyle yakıldı.

8 yaşındaki kız çocuğuna annesinden ütülü işkence! Şanlıurfa da korkunç iddiada 3 gözaltı 1

VÜCUDUNDA AĞIR YANIKLAR VAR

Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, önce Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ANNE DAHİL 3 GÖZALTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne dahil toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

8 yaşındaki kız çocuğuna annesinden ütülü işkence! Şanlıurfa da korkunç iddiada 3 gözaltı 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de binanın girişinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıKayseri’de binanın girişinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Bandırma Hastane Kavşağı’nda trafik kazası: 3 yaralıBandırma Hastane Kavşağı’nda trafik kazası: 3 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Şanlıurfa işkence Ütü anne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.