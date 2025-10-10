HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

8 yıldır aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

Gaziantep'te işlediği çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan Engin Ö., 8 yıl sonra Büyükçekmece'de saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

8 yıldır aranıyordu! İstanbul'da yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Gaziantep'te 'hükümlü veya tutuklunun firarı' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 4 aranması bulunan ve 10 Eylül 2017'den bu yana aranan Engin Ö. takibe alındı. Büyükçekmece'de bir evde saklandığı belirlenen Engin Ö, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyete getirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. (DHA)

8 yıldır aranıyordu! İstanbul da yakalandı 18 yıldır aranıyordu! İstanbul da yakalandı 2

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
1,5 yaşındaki çocuğun boynunu falçatayla kesti!1,5 yaşındaki çocuğun boynunu falçatayla kesti!
Akın akın dönüyorlar! Gazze yolunda büyük göçAkın akın dönüyorlar! Gazze yolunda büyük göç

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.