800 kişinin idamına ilişkin iddialar gündem olmuştu! İran'dan açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Göstericilerden 800 kişinin idam kararının iptal edildiğine" ilişkin ifadelerini "sorumsuzca" ve "gerçek dışı" olarak nitelendirdi.

800 kişinin idamına ilişkin iddialar gündem olmuştu! İran'dan açıklama

İran devlet televizyonuna göre Bekayi, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin konuları değerlendirdi. Bekayi, "İran'da 800 kişinin idamına ilişkin konuşmalar sorumsuzca ve gerçek dışıdır. Mahkeme kararları zaman alır. Böyle önemli bir konu hakkında zaten bu kadar hızlı karar verilemez." dedi.

"HİÇBİR BÜYÜKELÇİLİK KAPANMADI"

İranlı Sözcü, gösteriler esnasında bazı büyükelçiliklerin kapatıldığı yönündeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"İnternetin kesilmesi ve olayların meydana getirdiği endişe nedeniyle bazı büyükelçiliklerin diplomatları, ülkelerine gitti fakat hiçbir büyükelçilik kapanmadı. Geçici olarak giden diplomatların bir an önce geri dönmelerini ve elçilik çalışmalarının normale dönmesini umuyoruz."

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran yönetiminin 800'den fazla idamı iptal etmesine büyük saygı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Dün gerçekleşmesi planlanan tüm infazların (800'den fazla) İran yönetimi tarafından iptal edilmiş olmasına büyük saygı duyuyorum. Teşekkürler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

