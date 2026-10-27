HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Anadolu’nun ilk medreselerinden biri olarak bilinen 869 yıllık Yağıbasan Medresesi’nin çatısı, fırtınalarda gördüğü hasarın ardından onarım bekliyor. Çatının bir bölümünün brandayla kapatıldığı tarihi yapıda, ahşap kaplamaların yerinden çıktığı görüldü.

9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı

Anadolu’daki kapalı avlulu medreselerin ilk örnekleri arasında gösterilen Nizameddin Yağıbasan tarafından Danişmendliler döneminde 1157 yılında yaptırılan medrese, Niksar Kalesi’nin iç surlarına bitişik konumuyla dikkati çekiyor.
9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı 1

9 ASIRLIK YAĞIBASAN MEDRESESİ

Yaklaşık 11 metre çapındaki kubbesi ve iki eyvanlı planıyla öne çıkan medrese, 2009 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. Restorasyonun ardından medresenin Niksar Belediyesi tarafından kiralandığı iddia edilirken medresenin çatısı, yaklaşık 4 yıl önceki şiddetli rüzgarda zarar gördü. Çatının bir bölümünün uçmasının ardından hasarlı alan tadilat yerine brandayla kapatıldı. Yaklaşık 3 ay önce yaşanan başka bir fırtınada ise çatının diğer bölümlerinin de zarar gördü.
9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı 2

HASARLI ÇATISINDA BRANDALI ÖNLEM ALINDI

Medreseden çekilen görüntülerde, çatı örtüsünün bir bölümündeki mavi branda ile ahşap tavan kaplamalarında oluşan açıklıklar ve yerinden çıkan parçalar görülüyor. Fırtınaların ardından çatıda henüz kapsamlı bir onarım yapılmazken yüzyıllara tanıklık eden yapının korunması için çalışma başlatılması bekleniyor.
Anadolu’da tıp eğitimi verilen ilk medreselerden biri olarak da kabul edilen Yağıbasan Medresesi, Türk eğitim ve mimarlık tarihi açısından önemli eserler arasında yer alıyor.

9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı 3

9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı 4

9 asırlık Yağıbasan Medresesi’nin hasarlı çatısında brandalı önlem alındı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te traktör devrildi! 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybettiKarabük'te traktör devrildi! 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
232 kilometre hızla makas atan sürücüye 145 bin lira ceza232 kilometre hızla makas atan sürücüye 145 bin lira ceza

Anahtar Kelimeler:
Tokat Hatuniye Medresesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

4 kişinin öldüğü hortum faciasında yeni görüntüler! Vali 'Çok enteresan' diyerek duyurdu

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Saran, Ela Rumeysa Cebeci ile mesajlarını açıkladı

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Dev derbide zafer Galatasaray'ın! Fenerbahçe'yi mağlup etti

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

Hamid'in babası ortaya çıktı! ''Hık demiş burnundan düşmüş''

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

En düşük emekli maaşı için yeni tahmin: 'O rakama yaklaşacak'

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

2 milyon TL'lik ev ilanı: Her arayana aynı cevap! Bakanlık harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.