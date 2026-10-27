Karabük'te traktör devrildi! 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçam mevkisindeki ormanlık alanda çalışan Naim Karagül'ün (46) odun çektiği sırada kullandığı traktör devrildi.
Kazada Karagül, devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Naim Karagül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlattı.