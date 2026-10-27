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Karabük'te traktör devrildi! 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanlık alanda odun çektiği sırada traktörün devrilmesi sonucu aracın altında kalan Naim Karagül (46), hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Karagül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te traktör devrildi! 46 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akçam mevkisindeki ormanlık alanda çalışan Naim Karagül'ün (46) odun çektiği sırada kullandığı traktör devrildi.

Kazada Karagül, devrilen traktörün altında kalarak yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Naim Karagül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, traktörün devrilmesiyle meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabük kaza
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