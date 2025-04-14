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9 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

9 ilde FETÖ için düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. FETÖ'nün 'Askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen aralarında kamu personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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