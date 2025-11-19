HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

9 ilde organize suç örgütlerine operasyon... 106 şüpheli yakalandı

İçerik devam ediyor
DHA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 106 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 9 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendi. Operasyonlarda 106 şüpheli, gözaltına alındı.

MANİSA VE BİTLİS'TE TEFECİLİK

Şüphelilerin, Kahramanmaraş'ta sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan şahıslar adına sahte sürücü belgesi düzenledikleri, Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Balıkesir'de silah kaçakçılığı yaptıkları, Antalya'da sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları, Muğla'da yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için ödenen nakdi yardımları zimmetlerine geçirdikleri, Tekirdağ ve Yalova'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları, Manisa ve Bitlis'te tefecilik yaptıkları tespit edildi.

9 ilde organize suç örgütlerine operasyon... 106 şüpheli yakalandı 1

'MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ'

Gözaltına alınan 106 şüpheliden 68'i tutuklandı, 34'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri sürüyor. Yerlikaya, paylaşımının devamında, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildiGülerek üfledi, ağlayarak ayrıldı... Ehliyeti iptal edildi
Zelenskiy barış müzakereleri için İstanbul’a geliyorZelenskiy barış müzakereleri için İstanbul’a geliyor

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

Kokoreç ve midyenin test sonuçları çıktı! Oklar o isme döndü

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Icardi'den Buruk'a telefon! O talep bardağı taşırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.