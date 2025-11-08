9 suç kaydı olan 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dedeyi öldürüp, torununu yaraladı

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre mahalle düğününe gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Zanlı, tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu da darp etti.
Star Haber'de yer alan habere göre; dede Servet Macit torununa zorbalık yapan çocuğu uyardı, ardından yoluna devam etmek istedi ancak o çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve torun yere yığıldı.
60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.
Servet Macit
Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi.
Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.
