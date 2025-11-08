HABER

9 suç kaydı olan 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! 60 yaşındaki dedeyi öldürüp, torununu yaraladı

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. 13 yaşındaki bir çocuk, tartıştığı 16 yaşındaki çocuğu darp etti. Torununa zorbalık yapan çocuğu uyarmaya giden 60 yaşındaki dede Servet Macit bir anda neye uğradığını şaşırdı. 13 yaşındaki çocuk, belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. 60 yaşındaki dede öldü, torunu ise yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren çocuğun 9 suç kaydı ortaya çıktı.

Devrim Karadağ

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. İddiaya göre mahalle düğününe gelen 13 yaşındaki çocuk taşkınlık çıkarmaya başladı. Zanlı, tartıştığı 16 yaşındaki bir çocuğu da darp etti.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK DEŞHET SAÇTI: DEDE VE TORUNUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Star Haber'de yer alan habere göre; dede Servet Macit torununa zorbalık yapan çocuğu uyardı, ardından yoluna devam etmek istedi ancak o çocuk belindeki silahı çıkarıp dede ve toruna kurşun yağdırdı. Vurulan dede ve torun yere yığıldı.

DEDE YAŞAMINI YİTİRDİ, TORUN TEDAVİ ALTINDA

60 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, torunu ise tedavi altında. Ateşlenen kurşunlardan biri de sokaktaki bir iş yerine isabet etti.

Servet Macit

ÇOCUĞUN 9 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Silahlı saldırganın suç dosyası kabarık çıktı. Çocuğun tam 9 kez şüpheli sıfatıyla adli işlem gördüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Saldırının ardından kaçan şüpheli gözaltına alındı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AĞABEYİ DE CİNAYETTEN CEZAEVİNDE

Şüpheli çocuğun ağabeyinin de işlediği cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

