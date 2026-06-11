9 vekilin ihracı istenmişti! Özgür Özel'den 'dokunulmazlık' açıklaması

Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Bengü Şap Babaeker, Kürşad Oğuz ve Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtladı.

Özel, CHP'ye yönelik alınan tutumun tek nedeninin AK Parti'ye karşı 24 yıl sonra zafer elde etmek ve partinin tüm anketlerde birinci gelmesi olduğunu söyledi. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"AFFEDEMEYECEĞİM BİR DURUM VAR"

"Ben bu kurultayda Kemal Bey'le yarıştım, kazandım. Benim suçum ekibimizin suçu seçim kazanmak, AK Parti'ye tehdit oluşturmak. Affedemeyeceğim bir durum var. İhraçları anlatırken oaradaki seçilmemiş sözcü "Bu arkadaşlarımız yargının karşısına gidecekler yargılanacaklar aklanırsa gelecekler" diyor."

"DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRACAKLARINI SÖYLÜYORLAR"

"Düşünebiliyor musunuz siz ne zamandan beri kendi partinizin milletvekillerinizin dokunulmazlığının kaldırılacağını dilinizin altındaki bakla olarak söylüyorsunuz? AK Parti gelip bu arkadaşların dokunulmazlığını kaldırmayı göze alıp dillendirmiyor, çünkü partiye yapılanan açık bir siyasi saldırı altında olduğu ortada"