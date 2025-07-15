AB’den 8 kişi ve bir örgüte yaptırım kararı

Avrupa Birliği, "ciddi insan hakları ihlalleri" ve "sınır ötesi baskı" nedeniyle İran’dan sekiz kişi ve bir suç örgütüne yaptırım uygulandığını duyurdu. Konuya ilişkin olarak AB Konseyi tarafından yayınlanan açıklamada, "Konsey, bugün AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi kapsamında 8 kişi ve bir kuruluşa kısıtlayıcı tedbirler uyguladı. Bu kişiler, İran devlet kurumları adına İran dışında ciddi insan hakları ihlalleri ve istismarları gerçekleştirmekten sorumlu. Özellikle yargısız, keyfi ve aceleci infazlar ile işlenen cinayetlerin yanı sıra İran’ın eylem ve politikalarına muhalif olan ya da bunları eleştiren kişilerin ortadan kaybolmaları da bu kapsamdadır" denildi.

Açıklamada, "Bugünkü yaptırım listesine alma adımı, Avrupa Birliği’nin İran devlet kurumlarının vekil ajanlar aracılığıyla yürüttüğü sınır ötesi baskıya ilişkin kaygılarını teyit etmektedir. Bu durum, özellikle muhalifleri ve insan hakları savunucularını hedef alan suçlular ve organize suç şebeklerini içeren faaliyetleri kapsamaktadır ve bunlar, AB toprakları da dahil olmak üzere tüm dünyada gerçekleştirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İRANLI MUHALİFLERE SUİKAST DÜZENLENDİ"

Açıklamada, "Konsey, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı’na bağlı bir suç örgütü olan Zindaşti Şebekesi’ni de yaptırım listesine ekledi. Bu grup, İran’ın eylem ve politikalarını eleştirenler de dahil olmak üzere İranlı muhaliflere suikast düzenlenmesi gibi çok sayıda sınır ötesi baskı eylemi gerçekleştirmiştir. Yaptırım listesi ayrıca Zindaşti Şebekesi’nin İranlı bir uyuşturucu kaçakçısı ve suç örgütü lideri olan elebaşı Naci İbrahim Şerifi Zindaşti ile suç ortakları Abdulvahap Koçak, Ali Efsancani, Ali Koçak, Ekrem Öztunç ve Nihat Asan’ı da kapsamaktadır. Bu isimler, İranlı muhalif Mesut Mevlevi Vardanjani ve İran Gem TV’nin sahibi Saeed Karimian’ın suikastleri de dahil olmak üzere çeşitli cinayetlerde yer almışlardır" denildi.

Yaptırım listesine ayrıca İran’ı eleştiren gazetecilerin suikastını emretmekle suçlanan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü 840’ncı Birimi’nin lideri Muhammed Ensari ve suç örgütü elebaşı Naci Zindaşti’nin operasyonlarını denetlemekle suçlanan İranlı istihbarat subayı Reza Hamidiravari’nin de eklendiği duyuruldu.

Açıklamada, yaptırım listesine eklenen kişi ve kuruluşlara karşı mal varlığı dondurma, finansal kaynak sağlama yasağı ve seyahat yasağı uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır