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AB’den Sırbistan’a seçim sonrası üyelik desteği mesajı

Avrupa Birliği (AB), Sırbistan'da 25 Ekim'de gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından kurulacak yeni hükümetle üyelik sürecine ilişkin işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu açıkladı. Seçim sürecinde yaşanan olumsuzluklara dikkat çeken AB, demokratik kriterler, yargı bağımsızlığı ve medya özgürlüğü başta olmak üzere reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

AB’den Sırbistan’a seçim sonrası üyelik desteği mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Sırbistan'da düzenlenen erken genel seçimlerin ardından ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Sırbistan halkının tarihi düzeyde katılım gösterdiği ve seçmenlerin yeni hükümete değişim yönünde güçlü bir yetki verdiği ifade edildi.

AB yetkilileri, sandıktan çıkan değişim iradesinin uygulamaya geçirilmesinin beklendiğini belirtti.

AB’den Sırbistan’a seçim sonrası üyelik desteği mesajı 1

SEÇİM SÜRECİNDEKİ OLUMSUZLUKLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ortak açıklamada, iktidar partisinin sahip olduğu yerleşik avantajların seçim ortamını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Devlet kaynaklarının kötüye kullanılması ve medyanın mevcut iktidar partisi lehine belirgin bir taraflılık sergilemesi, seçim sürecine ilişkin dile getirilen sorunlar arasında gösterildi.

Ayrıca seçmenler, adaylar ve sivil toplum temsilcileri üzerindeki baskı ve yıldırma girişimleri ile seçim kampanyası faaliyetlerinin aksatılmasının da seçim ortamını olumsuz etkilediği kaydedildi.

AB’den Sırbistan’a seçim sonrası üyelik desteği mesajı 2

AB'DEN SEÇİM MEVZUATINDA REFORM ÇAĞRISI

AB yetkilileri, Sırbistan'daki seçim sisteminin somut adımlarla iyileştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Açıklamada, seçim mevzuatında reform yapılmasının öncelikli konular arasında bulunduğu belirtilirken, demokratik standartların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Avrupa Birliği, Sırbistan'da kurulacak yeni hükümetle üyelik müzakerelerinin temel başlıklarında yakın işbirliği yürütmeye hazır olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda demokratik kriterlerin karşılanması, bağımsız yargının güçlendirilmesi ve medya özgürlüğü dahil temel hakların korunmasının öncelikli alanlar arasında yer aldığı ifade edildi.

TOPLUMSAL KUTUPLAŞMANIN AZALTILMASI İSTENDİ

Ortak açıklamada, Sırbistan'da toplumsal kutuplaşmanın azaltılmasının önemine de dikkat çekildi.

Vatandaşlar arasındaki güvenin yeniden güçlendirilmesi ve toplumdaki ayrılıkların aşılması için adımlar atılması gerektiği belirtildi.

AB, yeni hükümetin reformları hayata geçirmesine destek vermeye hazır olduğunu yineleyerek, söz konusu düzenlemelerin Sırbistan halkı için somut fırsatlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan ab
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