AB Konseyi, Trump-Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin görüşmesini değerlendirmek üzere toplandı

Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin katılımıyla Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için bir araya geldi.

AB Konseyi, Trump-Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin görüşmesini değerlendirmek üzere toplandı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB'ye üye ülkelerin liderlerini video konferans yöntemiyle topladığını duyurdu.

Costa, paylaşımında "AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi güçlü bir şekilde destekliyor." ifadesini kullandı.

AB'nin Ukrayna'da adil ve sürdürülebilir bir barışa yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Costa, gelecek haftalarda bu konunun AB liderlerinin öncelikli meselesi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

Costa, "İlk adım olarak Rusya, şiddete derhal son vermelidir." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

