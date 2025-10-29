AB, Litvanya hava sahasının ihlal edilmesi üzerine Belarus'un eylemlerini kınadı

AB Konseyinden yapılan açıklamada, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın ifadelerine yer verildi.

Kallas, Belarus sınırından gönderilen meteoroloji balonlarının AB üyesi Litvanya'nın istikrarını bozma riski taşıdığını ve Avrupa vatandaşlarının "gözünü korkutma" girişimi olduğunu belirtti.

Balonların "devlet destekli göçmen kaçakçılığını içeren geniş kapsamlı hibrit bir kampanya" olarak kullanıldığına işaret eden Kallas, "AB, Belarus'un AB ve üye devletlerine yönelik kabul edilemez, (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Lukaşenko'nun AB ile ilişkileri iyileştirme yönündeki önceki açıklamalarıyla çelişen ısrarlı ve kışkırtıcı eylemlerini şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.

Kallas, Belarus'u hava sahasıyla sınırlarını kontrol altına alarak "buralardan kaynaklanan organize suç faaliyetleriyle" mücadele etmeye ve önlemler almaya davet etti.

Başta Litvanya olmak üzere Belarus'un "hibrit faaliyetlerinden" etkilenen üye ülkelerle dayanışma mesajı veren Kallas, "Belarus rejimine yaptırımlar uygulanmıştır ve bu tür eylemlerin devam etmesi halinde AB, daha fazla uygun önlem almaya hazırdır. AB'ye veya herhangi bir üye ülkeye yönelik hiçbir hibrit kampanyaya müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Vilnius Havalimanı, Belarus'tan balonlarla taşınan kaçak sigaralar nedeniyle 21, 24, 25 ve 26 Ekim'de uçuşlara kapatılmıştı.

Litvanyalı yetkililer, daha önce de Belarus'u sınırdan bu tür balonlar göndererek kaçak mallar taşımak veya Vilnius yakınlarındaki hava trafiğini aksatmakla suçlamıştı.

Litvanya Başbakanı Inga Ruginiene, bir haftada 4 kez meteoroloji balonlarının hava sahalarını ihlal etmesinin ardından ülkenin Belarus ile sınır kapılarını süresiz olarak kapatmayı ve söz konusu balonları düşürmeyi planladıklarını açıklamıştı.

Litvanya hükümeti, Belarus'tan meteoroloji balonlarıyla taşınan kaçak malların hava sahasını ihlal etmesi nedeniyle bu ülke ile açık olan son 2 sınır kapısını da bir ay süreyle resmen kapatma kararı almıştı.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır