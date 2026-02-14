HABER

AB Suriye'de DEAŞ hedeflerini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda gerçekleştirilen 10 hava saldırısında 30 DEAŞ hedefinin vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 3-12 Şubat tarihleri arasında Suriye’de terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonlar yürütüldüğünü açıkladı. ABD ordusuna ait unsurların, terör örgütü kalıntılarına yönelik askeri baskıyı sürdürmek amacıyla ülke genelinde gerçekleştirdiği 10 hava saldırısında toplamda 30 DEAŞ hedefinin vurulduğu aktarıldı. Savaş uçaklarının, taarruz
helikopterlerinin ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı saldırılarda DEAŞ’a ait altyapı unsurları ve mühimmat depolarının hassas mühimmatlar ile hedef alındığı belirtildi.

5 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, ABD unsurlarının 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında DEAŞ tarafından iletişim merkezine, kritik lojistik noktasına ve silah depolama tesislerine yönelik 5 saldırı gerçekleştirdiği hatırlatıldı. Açıklamada, 13 Aralık 2025 tarihinde Suriye’nin Tedmur (Palmira) bölgesinde 2’si asker 3 ABD vatandaşının hayatını kaybettiği DEAŞ saldırısına misilleme olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla başlatılan "Hawkeye Strike" (Şahin Gözü Saldırısı) Operasyonu hatırlatılarak, "Hedefli saldırılardan oluşan iki aylık operasyonlarda 50’den fazla DEAŞ teröristi öldürüldü veya yakalandı, 100’ün üzerinde DEAŞ altyapı hedefi ise yüzlerce hassas mühimmatla vuruldu" ifadeleri kullanıldı.
ABD Amerika Birleşik Devletleri DEAŞ
