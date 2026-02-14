HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bolu'da fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti

Bolu'da fabrikada çalışan oğlunu almak için scooterla gelen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Bolu'da fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Çepni Köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadın, fabrikada çalışan oğlunu scooterla almaya geldi.

Bolu da fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti 1

TALİHSİZ KADINA OTOMOBİL ÇARPTI

Kadına, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada U.I. idaresindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen kadının, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bolu da fabrikadan oğlunu almaya giden kadın kazada hayatını kaybetti 2

Ölen kadının cenazesi yapılan incelemelerin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Khan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacakKhan, yüzde 85 görüş kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılacak
Otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bolu anne kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.