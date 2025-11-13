HABER

AB Türkiye Delegasyonu heyeti Diyarbakır'da

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas öncülüğünde AB üye devletlerinin büyükelçilerinden oluşan heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret etti.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya, AB heyeti kapıda karşıladı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Kaya ve Jurgis Vilcinskas burada kısa bir açıklama yaptı. "Sizleri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hoş geldiniz" diyen Kaya, "Geçtiğimiz ay hazırlanan ve ülkemizle ilgili olan ilerleme raporunun Türkiye gündeminde önemli bir yer tuttuğu bu dönemde, sizleri kentimizde ve odamızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

PROGRAM BASINA KAPALI YAPILDI

Jurgis Vilcinskas ise misafirperverliklerinden dolayı hem Diyarbakırlılara hem de DTSO Başkanı Mehmet Kaya’ya teşekkür etti. Program daha sonra basına kapalı devam etti.

(İHA)

13 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
