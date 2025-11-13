HABER

Abartı egzozlu otomobille drift atan sürücüye 74 bin TL ceza

Eskişehir'de abartı egzozlu otomobille drift atan ve daha önceden ehliyetine el konulduğu belirlenen sürücüye polis ekiplerince toplam 74 bin 336 TL trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Albayrak Caddesi üzerinde drift yaptığı ve trafiği kapattığı görülen bir otomobille ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, araç Ertaş Caddesi'nde hareket halindeyken yakalandı. Yapılan incelemede, aracın üzerinde kumanda ile çalışan abartı egzoz olduğu ve drift atan sürücünün de aynı kişi olduğu tespit edildi. Ayrıca, bahse konu sürücüye ait ehliyete daha önceden emniyet birimlerince el konulduğu belirlendi.

İŞLEM YAPILAN ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Polis ekiplerince sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, sürücü belgesine el konulduğu halde araç kullanmaktan ve drift yapmaktan toplam 74 bin 336 TL cezai işlem uygulandı. İşlem yapılan araç 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Araç sürücüsünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konulduğu belirtildi.

(İHA)

13 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
