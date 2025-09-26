HABER

ABB'ye 'konser' soruşturması! 5 kişiye adli kontrol, 9 kişiye tutuklama istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB’ye yönelik "konser" soruşturmasında gözaltına alınan 14 kişiden 5’ini adli kontrol talebiyle, 9 kişiyi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkesi’ne sevk etti. Başlatılan soruşturmada ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Recep Demircan

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

İSTENEN KARAR BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Savcı, 14 kişiden 5’ini adli kontrol talebiyle, 9 kişiyi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkesi’ne sevk etti.

26 Eylül 2025
Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi soruşturma
