ABD, Avrupa'da nükleer konuşlanmasını artırmak istiyor: Hedefte o Avrupa ülkeleri var

İngiliz basını önde gelen yayınlarından olan Financial Times'in haberine göre ABD, Avrupa'daki nükleer konuşlanmasını genişletmek istediği belirtildi. Trump yönetiminin Avrupa'daki nükleer caydırıcılık kapasitesini genişletmek amacıyla NATO müttefikleriyle yeni görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü.

ABD AVRUPA'DAKİ NÜKLEER CAYDIRICILIĞINI ARTIRMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İddialara göre Washington yönetimi, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip savaş uçaklarına ev sahipliği yapan müttefik ülkelerin sayısını artırmayı değerlendiriyor.

Haberlere göre ABD, NATO'nun nükleer paylaşım ve caydırıcılık çerçevesini genişletmek amacıyla hem konvansiyonel hem de nükleer mühimmat taşıyabilen savaş uçaklarının konuşlandırılabileceği yeni üsler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

HEDEFTEKİ ÜLKELER: POLONYA VE BALTIK DEVLETLERİ

İngiliz basınındaki değerlendirmelerde, NATO'nun doğu kanadında yer alan Polonya ile Baltık ülkelerinin de olası konuşlanma planları kapsamında değerlendirilen ülkeler arasında bulunduğu ifade edildi.

Ancak kaynaklar, söz konusu ülkelerle yakın zamanda kesin bir anlaşmaya varılmasının beklenmediğini belirtiyor.

NÜKLEER SİLAHLARIN KONTROLÜ ABD'DE KALACAK

Haberlere göre olası bir genişleme planının en dikkat çekici yönlerinden biri, mevcut komuta zincirinde herhangi bir değişiklik öngörülmemesi.

Yapılan değerlendirmelerde, Avrupa'daki belirli üslerde depolanmaya devam edecek olan nükleer başlıkların tüm kontrol ve kullanım yetkisinin ABD'nin elinde kalacağı belirtiliyor.

Bu çerçevede Washington'un, nükleer silahlar üzerindeki tasarruf ve operasyonel kontrolünü herhangi bir müttefik ülkeye devretmeyi planlamadığı ifade ediliyor.

AVRUPA'DA YAKLAŞIK 100 ADET B61 NÜKLEER BOMBASI BULUNUYOR

Uzmanların değerlendirmelerine göre NATO'nun mevcut nükleer paylaşım programı kapsamında Belçika, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki üslerde yaklaşık 100 adet ABD yapımı B61 tipi nükleer bomba bulunuyor.

Bu bombalar, NATO'nun nükleer caydırıcılık stratejisinin temel unsurları arasında yer alırken, olası genişleme planlarının da mevcut yapının üzerine inşa edilmesi öngörülüyor.

NATO İÇİNDE GÜVEN KRİZİ TARTIŞMALARI

Öte yandan ABD'nin son dönemde aldığı bazı askeri kararların NATO içinde tartışmalara neden olduğu belirtiliyor.

Washington yönetimi daha önce Almanya'da konuşlu yaklaşık 38 bin Amerikan askerinden 5 binini geri çekme planını açıklamış, ayrıca Polonya'ya gönderilmesi planlanan 4 bin Amerikan askerine ilişkin projeyi de iptal etmişti.

Söz konusu kararların NATO içinde yeterli istişare yapılmadan ve ittifak üyelerine danışılmadan alındığı yönündeki eleştiriler, ittifak içerisinde güven krizi yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırmıştı.

GÖZLER WASHİNGTON'UN ATACAĞI ADIMLARDA

İngiliz basınında yer alan iddialar, Avrupa'nın güvenlik mimarisi ve NATO'nun gelecekteki caydırıcılık stratejileri konusunda yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Ancak şu aşamada ABD yönetimi tarafından söz konusu planlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil. NATO'nun doğu kanadında nükleer kapasitenin genişletilmesine yönelik olası adımların önümüzdeki dönemde daha netlik kazanması bekleniyor.