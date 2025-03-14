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ABD basını duyurdu! Blackwater, Trump hükümetine düzensiz göçmenlerle ilgili teklifte bulundu

14.03.2025 01:19
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ABD basını, özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu, eski deniz komandosu Erik Dean Prince'in, ABD Başkanı Donald Trump hükümetine, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesiyle ilgili teklifte bulunduğunu iddia etti.

ABD basını duyurdu! Blackwater, Trump hükümetine düzensiz göçmenlerle ilgili teklifte bulundu

CNN'in ulaştığı bazı kaynaklara göre, Prince'in, Trump'ın yeniden seçilmesinden sonra, Washington'ı sıkça ziyaret ettiği, özellikle ABD göç sisteminin elden geçirilmesi konusunda yeni yönetime "bir nevi gölge danışman olarak" hizmet etmeyi hedeflediği belirtildi.

İsimleri açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Donald Trump'ın uzun zamandır müttefiki ve kötü şöhretli özel güvenlik yüklenicisi olan Erik Prince ocak ayının sonlarında, Washington DC'de yöneticileri bir araya getirerek kendi özel güvenlik şirketlerinin milyonlarca belgesiz göçmenin sınır dışı edilmesiyle ilgili yeni yönetime nasıl yardım edebileceğini görüştü."

Kaynaklar, Prince'in bu toplantıda Trump yönetimine, suç kaydı olan düzensiz göçmenlerin, kendi ülkelerine gönderilmeden önce ABD yerine El Salvador'da gözaltında tutulmalarını teklif ettiğini öne sürdü.

Üç kişiden oluşan bilgi kaynakları, bu görüşmeden bir hafta sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ağırlayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin, ABD'deki 100 binlerce şiddet yanlısı düzensiz göçmenle, Amerikan vatandaşı olan "tehlikeli suçluları" da kabul edecekleri yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, 11 Mart'ta Instagram'da yaptığı paylaşımda, Blackwater kurucusuyla narkoterörizm ve yasa dışı balıkçılığa karşı "stratejik ittifak" kurmak için görüştüğünü açıklamıştı.

PRINCE, TRUMP YÖNETİMİNE BAŞKA TEKLİFLERDE DE BULUNDU

Haberde, "Prince'in son önerileri, eski ABD özel kuvvetler operatörleri de dahil, özel yüklenicilerden oluşan ağını, Trump'ın çeşitli potansiyel girişimleri için kapsayıcı çözüm olarak kullanmaya odaklanıyor." ifadelerine yer verildi.

Bu girişimlerin, sınır dışı etme işlemlerinin yanı sıra yurt dışındaki terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenleme ve yabancı topraklardaki değerli mineral yataklarının güvenliğini sağlama gibi konuları da içerdiği iddia edildi.

Konuya yakın üç kaynağa göre Prince, yakın zamanda üst düzey Trump yetkililerine Yemen'deki Husilere karşı operasyonları yürütmek için özel askeri yükleniciler kullanma önerisini sundu.

Kaynaklar, Prince'in en yakın müttefikleri arasında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard'ın bulunduğunu, Blackwater kurucusunun, 2020'de binadan "gayri resmi olarak aforoz edilmesinden bu yana ilk kez" Pentagon'da defalarca görüldüğünü öne sürdü.

Konuya yakın bazı kaynaklar ise Prince ayrıca İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyindeki üst düzey yetkililerin de yer aldığı grup mesajlaşmalarına katıldığı iddiasında bulundu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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