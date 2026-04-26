ABD basını duyurdu! İsrail gizlice BAE'ye konuşlandırdı

ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlatmış ve Tahran'da Orta Doğu'daki enerji merkezleri ve ABD üslerini vurmuştu. 1 aydan fazla süren savaşta ateşkesle çatışmalara son verildi. Pakistan'da barış müzakereleri Hürmüz nedeniyle tıkandı.

İRAN MÜZAKERE MASASINDAN KALKTI

Savaş başladığında İran, Hürmüz'ü kapatmıştı. ABD'de bu hamleye abluka ile karşılık vermişti. İran, barış müzakerelerinde ABD'nin ablukasının devam etmesi üzerine müzakere masasından kalkmıştı.

GİZLİCE BAE'YE KONUŞLANDIRILDI

ABD basını ise çarpıcı bir gelişmeyi paylaştı. Axios'un haberine göre İsrail, İran savaşı sırasında Demir Kubbe sistemini ve askerlerini gizlice BAE'ye konuşlandırdı ve yurt dışında ilk kez kullanıldı.