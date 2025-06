ABD basını tarafından uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlanmıştı! Elon Musk yaptırdığı testi paylaştı: "Onlar haksız çıkacaklar"

Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.

20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi.

The WSJ & New York Times fake “journalists” lied through their teeth about me.



Now let’s see their drug test results.



They will fail. pic.twitter.com/QvLRWyHbSC