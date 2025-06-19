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İran-İsrail savaşında kritik eşik! ABD basını yazdı: Trump saldırı planlarını onayladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD’nin müdahalesine gizlice onay verdiği iddia edildi. İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

İran-İsrail savaşında kritik eşik! ABD basını yazdı: Trump saldırı planlarını onayladı

ABD'nin İran'a doğrudan saldırıp saldırmayacağı tartışma konusu olurken Wall Street Journal, Trump'ın ilgili planı onayladığını ancak "vur emri" vermediğini aktardı.

Wall Street Journal'ın görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarına yeşil ışık yaktı.

Söz konusu kaynaklar, Trump'ın salı günü geç saatlerde yapılan toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik saldırı planlarını gizlice onayladığını ancak Tahran'ın nükleer programından vazgeçip vazgeçmeyeceğini görmek için nihai emri vermeyi ertelediğini söyledi.

İLK HEDEFİ OLABİLİR

İran'ın yerin altına inşa edilmiş Fordo uranyum zenginleştirme tesisinin ABD'nin muhtemel ilk hedeflerinden biri olacağı kaydedildi.

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"ÇATIŞMAYA DAHİL OLMAK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Trump, 17 Haziran gecesi, Beyaz Saray Durum Odası'nda üst düzey yetkililerle İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalar ve ABD'nin olası müdahalesi konusunda toplantı yapmıştı.

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Gazetecilere dün yaptığı açıklamada da Trump, Orta Doğu'daki bir çatışmaya dahil olmak istemediğini söylemiş ve "Ne yapacağım konusunda fikirlerim var ama henüz nihai kararı vermedim. Nihai kararımı, son saniyeden önce vermek istiyorum çünkü savaşta işler değişir" ifadelerini kullanmıştı.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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