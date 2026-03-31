ABD basını yazdı: 'Trump İran harekatını sona erdirmeye hazır'

ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasıyla başlayan savaşta bir aydan fazla bir süre geride kaldı. 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan hem saldırının şiddeti hem de açıklamalar gittikçe daha da sertleşti. Ancak ABD basınında kaleme alınan yazıda hükümet kaynakları ABD Başkanı Donald Trump'ın İran harekatını sona erdirmeye hazır olduğunu yazdı. Makaledeki Hürmüz Boğazı detayı ise dikkat çekti.

ABD basını yazdı: 'Trump İran harekatını sona erdirmeye hazır'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran harekatını sona erdirmeye hazır olduğu iddia edildi.

ABD basını yazdı: Trump İran harekatını sona erdirmeye hazır 1

"ASKERİ HAREKAT SONA EREBİLİR"

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ne zaman sona ereceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump’ın danışmanlarına Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalsa bile İran’a karşı yürütülen askeri harekatı sonlandırmaya hazır olduğunu söylediği bildirildi.

ABD basını yazdı: Trump İran harekatını sona erdirmeye hazır 2

AVRUPA VE KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN YARDIM İSTEYEBİLİR

Trump yönetiminin, boğazın derhal yeniden açılmasına yönelik bir operasyonun çatışmayı planlanan 4 ila 6 haftalık sürenin ötesine taşıyacağı sonucuna vardığı aktarıldı. Washington’un bunun yerine, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran’a diplomatik baskı uygularken, diğer yandan İran’ın deniz kuvvetlerini ve füze kapasitesini saf dışı bırakmak gibi temel hedeflere ulaşmayı planladığı kaydedildi. Diplomasinin başarısız olması halinde Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusundaki çabalara Avrupa ve Körfez ülkelerinin öncülük etmesini istemeyi planladığı aktarıldı. Trump'ın tercih edebileceği askeri seçeneklerin de bulunduğu, ancak bunların şimdilik öncelik olmadığı vurgulandı.

ABD basını yazdı: Trump İran harekatını sona erdirmeye hazır 3

