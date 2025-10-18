ABD Başkan Yardımcısı Vance'in İsrail'e ziyaret gerçekleştireceği iddia edildi

ABD basını Başkan Yardımcısı James David Vance'in İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini iddia etti. ABD merkezli haber sitesi Axios İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Vance'in 20 Ekim'de gerçekleştireceği ziyaretin Washington'un Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesini hedefleyen barış anlaşmasının hayata geçirilmesine yönelik baskılarının bir parçası olduğunu belirtti. İsrailli yetkililer de, söz konusu ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Gazze'deki barış planının mümkün olan en kısa sürede tam olarak uygulanmasını görmek istediği yönünde bir mesaj olduğunu söyledi.

"HEYETE WİTKOFF YERİNE VANCE LİDERLİK EDECEK"

ABD'li yetkililer yerel saatle dün sabah yaptıkları bir açıklamada, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un yarın anlaşmanın uygulanmasını takip etmek amacıyla bölgeye bir ziyaret gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtmişti. Ancak İsrailli yetkililer dün akşam Beyaz Saray'dan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisine yapılan bir açıklamada, ziyareti gerçekleştirecek ABD'li heyetin başında Başkan Yardımcısı Vance'in yer alacağının bildirildiğini aktardı.

"WİTKOFF, VANCE'İN ZİYARETİNE EŞLİK EDECEK"

Witkoff'un yine de yanında Trump'ın damadı Jared Kushner birlikte gelecek hafta İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. ABD'li bir yetkili, Witkoff ile Kushner'in Vance'in ziyaretine eşlik edeceğini ve anlaşmanın uygulanması konusunda çalışmaya devam edileceğini öne sürdü.

