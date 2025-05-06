ABD Başkanı Donald Trump: "Husilere saldırıları şu an itibariyle durduruyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik açıklama geldi Trump, "Husilere saldırıları şu an itibariyle durduruyoruz. Husiler savaşmak istemiyor" dedi.

Trump, "Husilerin gemilere saldırmayacaklarına yönelik sözlerine güveniyoruz. Orta Doğu gezisi için ABD'den ayrılmadan önce çok olumlu bir açıklama yapacağız." ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU GEZİSİ İÇİN "OLUMLU HABERİMİZ OLACAK" MESAJI

Trump diğer yandan, "Ortadoğu gezisi için ABD'den ayrılmadan önce çok olumlu bir açıklamamız olacak" ifadeleriyle önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı Ortadoğu gezisiyle ilgili önemli mesaj verdi.

TRUMP, 15 MART'TA "BÜYÜK BİR SALDIRI" TALİMATI VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.