ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye lideri Şara ile bir araya gelecek. Görüşme haberini Beyaz Sarayn duyurdu. İki lider, 10 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.
Beyaz Saray kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi;
"ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek.
Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu. Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.
