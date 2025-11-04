HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'yla görüşecek. Görüşme kararını Beyaz Saray duyurdu, konu başlıklarıyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yla görüşecek
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye lideri Şara ile bir araya gelecek. Görüşme haberini Beyaz Sarayn duyurdu. İki lider, 10 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.

BEYAZ SARAY TRUMP-ŞARA GÖRÜŞMESİNİ DUYURDU

Beyaz Saray kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi;

"ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüşecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara yla görüşecek 1

BARRACK DUYURMUŞTU: ŞARA ABD'YE GİDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI OLACAK

Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu. Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti. Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara yla görüşecek 2

DEAŞ KARŞITI KOALİSYON KONUSU MASADA OLABİLİR

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulunduSivas'ta acı olay! Garajda otomobilin içinde ölü bulundu
Doğanşehir'de uçurumdan düşen kişi kurtarıldıDoğanşehir'de uçurumdan düşen kişi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
suriye Donald Trump abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.