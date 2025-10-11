ABD Başkanı Trump "8 savaşı ben bitirdim" dedi, "Gazze yeniden inşa edilecek" mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakere görüşmelerinden barışın çıkmasından herkesin mutlu olduğu belirten Trump, "Esirlerin gelmesiyle birlikte pazartesi günü büyük bir gün olacak" dedi.

TRUMP: "GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Trump, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini dile getirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"8 SAVAŞI BEN BİTİRDİM"

"Dünyanın farklı bölgelerinde uzun yıllardır devam eden 8 savaşı ben bitirdim. Ateşkesin kalıcı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Herkes barışı destekliyor, insanlar çok mutlu.

MISIR'DAKİ İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Ben de Mısır'da olacağım, imza törenine katılacağım.

REHİNELER PAZARTESİ GÜNÜ GERİ DÖNECEK

Hamas tarafından rehin tutulan insanlar pazartesi günü geri dönecek.