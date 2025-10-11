HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump "8 savaşı ben bitirdim" dedi, "Gazze yeniden inşa edilecek" mesajı verdi

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında Hamas ile İsrail arasında varılan barışın ardından barışın kalıcı olacağını düşündüğünü söyledi. Trump, "Herkes barıştan memnun, insanlar mutlu. Pazartesi günü de rehineler bırakılacak. Gazze yeniden inşa edilecek" dedi.

ABD Başkanı Trump "8 savaşı ben bitirdim" dedi, "Gazze yeniden inşa edilecek" mesajı verdi
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Hamas ile İsrail arasında yürütülen müzakere görüşmelerinden barışın çıkmasından herkesin mutlu olduğu belirten Trump, "Esirlerin gelmesiyle birlikte pazartesi günü büyük bir gün olacak" dedi.

TRUMP: "GAZZE YENİDEN İNŞA EDİLECEK"

Trump, Gazze'nin yeniden inşa edileceğini dile getirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

ABD Başkanı Trump "8 savaşı ben bitirdim" dedi, "Gazze yeniden inşa edilecek" mesajı verdi 1

"8 SAVAŞI BEN BİTİRDİM"

"Dünyanın farklı bölgelerinde uzun yıllardır devam eden 8 savaşı ben bitirdim. Ateşkesin kalıcı olacağını düşünüyorum. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Herkes barışı destekliyor, insanlar çok mutlu.

MISIR'DAKİ İMZA TÖRENİNE KATILACAK

Ben de Mısır'da olacağım, imza törenine katılacağım.

ABD Başkanı Trump "8 savaşı ben bitirdim" dedi, "Gazze yeniden inşa edilecek" mesajı verdi 2

REHİNELER PAZARTESİ GÜNÜ GERİ DÖNECEK

Hamas tarafından rehin tutulan insanlar pazartesi günü geri dönecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Çin'e nadir element misillemesi: "%100 tarife uygulayacağız" Trump'tan Çin'e nadir element misillemesi: "%100 tarife uygulayacağız"
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa’da 6 günlük su kesintisi başlıyor: İşte o ilçelerBursa’da 6 günlük su kesintisi başlıyor: İşte o ilçeler
Siverek'te anne ve kızına araç çarptıSiverek'te anne ve kızına araç çarptı
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Donald Trump Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.