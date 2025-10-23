HABER

ABD Başkanı Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, ABD'nin Karayipler'e yönelik artan askeri yığınağına ilişkin tartışmaları değerlendirdi. Trump, ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasını yalanlarken yeni operasyon mesajı verdi. Trump, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BU DOĞRU DEĞİL"

Trump, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan ve ABD'nin Venezuela açıklarına B-1 bombardıman uçakları gönderdiği iddiasına ilişkin bir soruya, "Bu doğru değil. Hayır, yanlış." şeklinde yanıt verdi.

"KARA OPERASYONU GÖRECEĞİZ"

ABD Başkanı, Venezuela'nın "uyuşturucu trafiği" konusundaki eylemlerinden hiç memnun olmadıklarını ve bu noktada Karayipler'deki uyuşturucu kartellerine karşı "mücadeleye" devam edeceklerini vurguladı. Trump, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu göreceğiz" açıklamasını da yaptı.

Trump, "Artık sınırlarımız kapalı. Aslında son dört aydır, sanırım beş aydır kimse gelmedi. Artık ülkemize gelen insanlar sadece yasal yollardan geliyorlar." dedi.

ABD BASININDAN B-1 İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ), ABD'li bir yetkiliye ve uçuş takip verilerine dayandırdığı haberinde, iki B-1 Lancer tipi bombardıman uçağının Teksas'taki Dyess Hava Kuvvetleri Üssü'nden havalandığını iddia etti.

Uçuş takip verilerine göre, Venezuela yakınlarında uçan iki bombardıman uçağının bu ülkenin hava sahasına girmediği ve uçuş boyunca uluslararası hava sahasında kaldığı ifade edildi.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

