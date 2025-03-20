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ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik kararname imzaladı! "Başarıda listenin sonlarındayız"

20.03.2025 23:51
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ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı, bakanlığın tamamen kaldırılacağını ve eğitimin idaresinin eyaletlere verileceğini açıkladı. Trump, "ABD olarak eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz." dedi.

ABD Başkanı Trump, Eğitim Bakanlığının kapatılmasına yönelik kararname imzaladı! "Başarıda listenin sonlarındayız"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ABD kamuoyu açısından tarihi bir adım attı. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle 1980 yılında kurulan Eğitim Bakanlığının tamamen kaldırılacağını belirtti.

"Bugün federal Eğitim Bakanlığını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik bir kararname imzalayacağım. Bu, 45 yıllık tarihi bir adım." ifadesini kullanan Trump, bu adıma hem Cumhuriyetçilerin hem de birçok Demokratın destek verdiğini söyledi.

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Eğitim konusunda federal bir bakanlığa ihtiyaç olmadığını savunan Trump, "Artık eğitimin idaresini ait olduğu yere, yani eyaletlere geri döndüreceğiz." dedi.

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"AÇIK ARA DAHA FAZLA PARA HARCIYORUZ"

ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu anlatan Trump, eyalet yönetimlerinin zaten eğitim alanındaki asıl unsurlar olduğunu kaydetti.

"ABD olarak eğitime diğer tüm ülkelerden açık ara daha fazla para harcıyor ancak yine de başarı açısından listenin sonlarında yer alıyoruz." değerlendirmesini yapan Trump, "Eğitim Bakanlığını kapatmak için tüm yasal adımları atacağız ancak ihtiyaç sahibi ya da engelli çocuklarımıza yönelik bazı programları koruyacağız." dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de konuyla ilgili açıklamasında, Eğitim Bakanlığının adım adım kapatılacağını ve bu konuda Kongre'nin gerekli yasal adımı atması gerektiğini belirtmişti. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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