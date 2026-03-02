HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'ın boynundaki morluklar gündem oldu! Daha önce ellerinde olmuştu

İran'a yönelik başlayan ABD-İran saldırılarını değerlendirmek üzere kameralar karşısında geçen ABD Başkanı Trump'ın boynundaki iz ve morluklar gündem oldu. Daha önce ellerindeki kızarıklık ve morluklarla uzun süre tartışmaların odağında olan Trump'ın bu durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Trump'ın boynundaki morluklar gündem oldu! Daha önce ellerinde olmuştu
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump kameralar karşısına geçti, boynundaki morluk izleriyle dünya gündemine oturdu. Daha önce de ellerindeki morluklarla gündeme gelen ve uzun süre tartışmaların odağında yer alan Trump'ın yeni görüntüleri özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.

ABD Başkanı Trump ın boynundaki morluklar gündem oldu! Daha önce ellerinde olmuştu 1

TRUMP'IN BOYNUNDAKİ MORLUK VE İZLER GÜNDEM OLDU!

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıyla başlayan ve bölgelere de sıçrayan savaşla ilgili gelişmeleri aktarmak üzere basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bambaşka bir konuyla gündeme geldi.

HENÜZ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Bilgilendirme toplantısında kameralara yansıyan görüntülerde Trump'ın boynunda iz ve morluklar olduğu görüldü. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, görüntüler özellikle sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD Başkanı Trump ın boynundaki morluklar gündem oldu! Daha önce ellerinde olmuştu 2

DAHA ÖNCE DE ELİNDEKİ MORLUKLAR ÇOK KONULMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce de elindeki morluklarla tartışmaların odağında yer almıştı. Birçok soruyu beraberinde getiren elindeki morlukla ilgili açıklama, Trump'tan gelmişti. Bazı "batıl inançlara" sahip olduğuna işaret eden Trump, 25 yıldır düzenli olarak kullandığı ilacın adını paylaşmıştı.

ABD Başkanı Trump ın boynundaki morluklar gündem oldu! Daha önce ellerinde olmuştu 3

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, doktorlarının tavsiye ettiğinden daha yüksek dozda aspirin aldığını, bunun da sağlık durumuyla ilgili sorgulamaların kaynağı olan elindeki görünür morluklara neden olduğunu vurguladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu
02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararıÖğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası sendikalardan iş bırakma kararı
Bilgisayar patladı, ofiste yangın çıktıBilgisayar patladı, ofiste yangın çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump abd mor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.