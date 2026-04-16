ABD Başkanı Trump, "İsrail-Lübnan ateşkesi Hizbullah'ı kapsayacak" dedi, İran'la görüşme tarihini verdi

İran ile ABD arasında varılan ateşkes sürecinin uzatılması konusunda ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik açıklama geldi. Ateşkesin uzayıp uzamaması konusunda emin olmadığını dile getiren Trump, bir sonraki İran-ABD görüşmesiyle ilgili tarih verdi.

TRUMP'TAN ATEŞKES AÇIKLAMASI: TARİH VERDİ

Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Trump, şunları söyledi;

"İran anlaşma yapmak istiyor. Ateşkesin uzatılıp uzatılmaması konusunda emin değilim. İran'la her konuda anlaştık gibi, süreç iyi gidiyor.

"İRAN ELİNDEKİ URANYUMU VERECEK"

Ateşkes olmazsa savaş sürer. İran daha önce yapmaya hazır olmadığı şeyleri yapmaya hazır. İran elindeki uranyumu bize verecek.

İran'la bir sonrakli görüşme bu hafta sonu olabilir.

"İSRAİL-LÜBNAN ATEŞKESİ HİZBULLAH'I DA KAPSAYACAK"

ABD-İran ateşkesine rağmen İsrail'in Lübnan'a saldırıları tüm dünya gündeminde rahatsızlık yaratmıştı. Bugün itibariyle İsrail ile Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına vardığı duyuruldu. Bu ateşkesle ilgili konuşan Trump, "İsrail-Lübnan ateşkesi Hizbullah'ı da kapsayacak" dedi.

Trump, 'doğru zaman' geldiğinde Lübnan'a gideceğini belirtti.