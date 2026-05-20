HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisi ne isterse onu yapacağını belirterek, "İran konusunda acelem yok" dedi.

ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak"
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Connecticut’a hareketi öncesinde Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya İran konusunda ve İran’a saldırıları ne kadar ertelemesi gerektiği konusunda ne söylediği sorusuna Trump, "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak" dedi.

ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak" 1

"İSRAİL’E GİDER, BAŞBAKANLIĞA ADAY OLURUM"

Netanyahu’nun iyi bir siyasetçi olduğunu savunan Trump, "Unutmayın, o bir savaş dönemi başbakanı. Bence İsrail’de kendisine layık olduğu şekilde davranılmıyor. Şu anda İsrail’de bana destek oranı yüzde 99. İstesem başbakanlığa aday olabilirim. Belki bunu yaptıktan sonra İsrail’e gider, başbakanlığa aday olurum. Bu sabah bir anket gördüm. Destek seviyesi yüzde 99" ifadelerini kullandı. Trump, Netanyahu ile İran konusunda aynı görüşte olduklarını da ifade etti.

ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak" 2

ÇİN VE RUSYA LİDERLERİNİN GÖRÜŞMESİNİ "İYİ BİR ŞEY" OLARAK NİTELENDİRDİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme hakkında ne düşündüğü sorusuna Trump, "Bence bu iyi bir şey. İkisiyle de iyi anlaşıyorum. Karşılama törenlerinin benim için yapılan kadar görkemli olup olmadığını bilmiyorum" cevabını verdi.
Pekin’de kendi ziyareti sırasında ABD heyeti için hazırlanan karşılama töreninin daha iyi olduğunu düşündüğünü ifade eden Trump, "Bence onları geride bıraktık. Fakat Putin ile iyi anlaşıyorum. Genelde herkesle iyi anlaşıyorum" dedi.

"İRAN KONUSUNDA ACELEM YOK"

İran ile uzun bir ateşkesi kapsayan sınırlı bir anlaşma konusunda ne düşündüğü sorusuna Trump, "Boğazı derhal açmaları gerekirdi. Onlara bir şans vereceğiz. Acelem yok. Ara seçimler geliyor diye acelem olduğunu sanıyorsunuz. İran konusunda acelem yok. İdeal olarak, çok sayıda insan yerine, daha az sayıda insanın ölmesini tercih ederim" dedi.

Trump, "Şu anda İran’da insanlar çok kötü şartlarda yaşıyor ve bu nedenle büyük bir öfke var. Daha önce görülmemiş ölçüde bir huzursuzluk var ve ne olacak göreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump: "Netanyahu, ben ne yapmasını istersem onu yapacak" 3

"SADECE ÜÇ AYDIR İRAN’DAYIZ"

ABD’nin İran ile anlaşmaya varmasının fazla uzun sürdüğünü düşünüp düşünmediği sorusuna Trump, "Sadece üç aydır İran’dayız ve bunun önemli kısmı ateşkesle geçti. Çeşitli savaşlarda yüz binlerce asker kaybettik. Venezuela’da hiç personel kaybetmedik. Burada ise 13 kişi kaybettik. Bu bile fazla ama 13 kişi kaybettik" cevabını verdi.

ABD’nin İran’ı kontrol altına aldığını ve bu süreçte sadece 13 kişi kaybettiğini söyleyen Trump, "Onları ezip geçtik. İran darmadağın oldu" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN ‘ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK BAŞKANDI’ DİYECEKSİNİZ"

ABD’nin ekonomide büyük bir atılım gerçekleştirdiğini ve Meksika, Kanada, Almanya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerden otomotiv şirketleri ve fabrikaların ABD’ye geldiğini söyleyen Trump, "Fabrikalar inşa ediliyor. Kimsenin mümkün olduğunu düşünmediği şeyler göreceksiniz. Nihayetinde benim için "şimdiye kadarki en büyük başkandı" diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

20 Mayıs 2026
20 Mayıs 2026

Prof. Dr. Şerif Barış’tan Mynet’e özel ‘Malatya depremi’ açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken "Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir” sözleri, Kılıçdaroğlu’ndan yeni video… İşte günün haber özeti!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştıİstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
TBMM Komisyonu Şanlıurfa'ya gidecekTBMM Komisyonu Şanlıurfa'ya gidecek
Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Binyamin Netanyahu abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

Ünivesiteli Betül'den kahreden haber

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

İslam Memiş 'son 5 yılın gerçek şampiyonu' diyerek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.