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ABD Başkanı Trump'tan Çin lideri Xi ile görüşmesinin ardından ilk yorum: "Dostluk, güç ve başarı odaklı oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD'deki temaslarına ilişkin, "Görüşmemiz hem ABD hem de Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu. Kasım ayında Çin’de yeniden görüşeceğiz. Daha sonra Florida’daki G20 Zirvesi’nde tekrar bir araya geleceğiz. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak" dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Çin lideri Xi ile görüşmesinin ardından ilk yorum: "Dostluk, güç ve başarı odaklı oldu"

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in ABD’ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretin sona ermesinin ardından temaslarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkan Xi ve eşi Sayın Peng, Çin’e gitmek üzere Washington’dan ayrıldı. Görüşmemiz hem ABD hem de Çin için dostluk, güç ve başarı odaklı oldu" dedi.

ABD Başkanı Trump tan Çin lideri Xi ile görüşmesinin ardından ilk yorum: "Dostluk, güç ve başarı odaklı oldu" 1

ABD BAŞKANI TRUMP Xİ İLE GÖRÜŞMEDEN SON DERECE MEMNUN

Trump, Xi ile gelecek kasım ayında Çin’de yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Kasım ayında Çin’de yeniden görüşeceğiz. Daha sonra Florida’daki G20 Zirvesi’nde tekrar bir araya geleceğiz. Birçok şey başardık ve dahası da başarılacak. Bir sonraki görüşmemizi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump tan Çin lideri Xi ile görüşmesinin ardından ilk yorum: "Dostluk, güç ve başarı odaklı oldu" 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump
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