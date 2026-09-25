HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 116,3 gram marihuana, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve 6 bin 725 lira ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 24 Eylül'de Hacıahmet Mahallesi'ndeki bir sokakta uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirledi. Dron destekli çalışmada, bölgeden çıkan bir araç durduruldu. Araçta bulunan Y.K.'nin üst aramasında 0,6 gram marihuana ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYU TEMİN ETTİĞİ ADRESE OPERASYON

Çalışmalarını sürdüren ekipler, Y.K.'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği adresi belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda S.Ö., O.F. ve R.Ş. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 116,3 gram marihuana, hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet, ruhsatsız tabanca, şarjör, 10 adet fişek, cep telefonu ve 6 bin 725 lira ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.K., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.Ö., O.F. ve R.Ş. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştuKarnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştu
Uşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralıUşak’ta kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

BM kürsüsünde çağrı cihazı göstererek tüm dünyayı tehdit etti

Ses kayıtları yıllar sonra ortaya çıktı: "Bir yanlışlık var bu işte"

Ses kayıtları yıllar sonra ortaya çıktı: "Bir yanlışlık var bu işte"

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü...

İsrailli futbolcudan olay yaratan gol sevinci! Korner direğini yerinden söktü...

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Daha yeni başlamıştı ama olmadı! Erken final kararı

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Mesai ayarlaması Resmi Gazete'de! İş hayatında yeni dönem

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

Benzine tüm zamanların en büyük zammı geliyor! 90 TL'yi aşacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.