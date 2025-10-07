HABER

ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken Erdoğan sözleri: 'Çok büyük çaba sarf ediyor'

ABD Başkanı Donald Trump'tan gece yarısı Gazze için yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da konuşan Trump, Hamas'ın Erdoğan'a saygı duyduğunu belirterek, "O harika ve çok güçlü biri. Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte Gazze'de ateşkes süreci için önemli çabalar gösterdiğini vurgulayarak, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." dedi.

"ERDOĞAN HARİKA VE GÜÇLÜ BİRİ"

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes planı hakkında Oval Ofis'te basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile görüştüm. O harika ve çok güçlü biri. (Gazze'de) Bu anlaşmanın gerçekleşmesi için çok büyük çaba sarf ediyor. Hamas da ona büyük saygı duyuyor." ifadesini kullandı.

"HERKES BİZİM TARAFIMIZDA"

ABD Başkanı, Gazze'de ateşkes planının hayata geçirilebilmesi noktasında Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin çok önemli katkılar yaptığına işaret ederek, "Herkes bizim tarafımızda." diye konuştu.

"EVET, EMİNİM"

ABD Başkanı, halen Mısır'da devam eden görüşmelerin iyi gittiğini belirterek, "Bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum, evet, eminim bu anlaşmayı yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"ANLAŞMA HAYATA GEÇECEK"

Trump ayrıca, İsrail'in de bu planı çok olumlu karşıladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin pozitif geçtiğini ve anlaşmanın hayata geçeceğine inandığını kaydetti.

