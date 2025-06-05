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ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk itirafı: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"

ABD Başkanı Donald Trump'tan milyarder işadamı Elon Musk hakkında itiraf gibi açıklama geldi. Trump, "Elon Musk vergi tasarısına çıkarak beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Musk ile artık çok iyi bir ilişkimiz olup olmayacağını bilmiyorum." dedi.

ABD Başkanı Trump'tan Elon Musk itirafı: "Beni hayal kırıklığına uğrattı"
Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş adamı Elon Musk ile yaşadığı ayrılığın sebebini açıkladı. Trump, "Elon Musk beni hayal kırıklığına uğrattı. İyi bir ilişkimiz vardı, bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Elektrikli araç zorunluluğunu kaldıracağımız için değişmiş olabilir" ifadelerini kullandı.
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"NASA’NIN BAŞINA GEÇMESİ İÇİN BİRİNİ ÖNERDİ KABUL ETMEDİM"

Trum, Musk'la ilgili soruya yanıtında şu söyleri söyledi;

"Elon Musk beni hayal kırıklığına uğrattı. İyi bir ilişkimiz vardı, bundan sonra nasıl olur bilmiyorum. Elektrikli araç zorunluluğunu kaldıracağımız için değişmiş olabilir.

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"İNSANLAR AYRILINCA DEĞİŞEBİLİYOR"

Musk, NASA’nın başına geçmesi için birini önerdi, Demokrat’tı, kabul etmedim. Halbuki benim hakkımda çok iyi şeyler söyledi, Trump şapkası taktı. İnsanlar ayrılınca değişebiliyor."

"BİR DAHA BÖYLE BİR İLİŞKİMİZ OLACAK MI BİLMİYORUM"

Trump, Elon Musk hakkında: "Oval masanın arkasında dururken çok mutlu olan bir adam gördünüz. Hatta morarmış bir gözüyle bile. Biraz makyaj ister misin diye sordum. 'Hayır, sanmıyorum' dedi, ki bu ilginç... Elon ve benim harika bir ilişkimiz vardı. Bir daha böyle bir ilişkimiz olacak mı bilmiyorum."

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Elon Musk Donald Trump abd
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