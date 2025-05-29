HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Elon Musk dönemi bitti! ABD Başkanı Trump'la görüşmedi, kabineden ayrıldı

ABD'de bir dönem sona erdi, dünyanın en zengin insanı Amerikalı milyarder Elon Musk kabinedeki görevinden ayrıldı. Seçim kampanyasından itibaren Başkan Donald Trump'ın en yakınındaki isimlerden olan Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la da resmi görüşme yapmadı.

Elon Musk dönemi bitti! ABD Başkanı Trump'la görüşmedi, kabineden ayrıldı
Devrim Karadağ

Dünyanın en zengin insanı Amerikalı milyarder Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevinden ayrıldı. Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.

gfgdg

Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME YAPMADI

Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la da resmi görüşme yapmadı.

thumbs_b_c_a7d072bea43deda7153d82a9e9a71727

GÖREV SÜRESİ YARIN DOLACAKTI

Musk, Trump hükümetindeki görevine Özel Hükümet Çalışanı olarak başladı.

Amerikan yasası, bu kategorideki görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor.

Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi de yarın dolacaktı.

SUİKAST GİRŞİMİNDEN SONRA DESTEĞİNİ DUYURDU

SpaceX, Tesla ve X gibi firmaların sahibi dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Pensilvanya'da Trump'a suikast girişiminden sonra desteğini açıkladı. Daha sonra yine aynı noktada birlikte miting dahi yaptılar.

Amerikalı milyarder, Trump'la X'te röportaj da yaptı. Bu röportajı milyonlarca kişi takip etti.

Musk, göçmen politikasından uluslararası yardımların kesilmesine kadar birçok konuda Trump'la aynı tarafta yer aldı. Seçim kampanyasına milyonlarca dolar bağışladı ve Trump'ın mitinglerine konuşmacı olarak katıldı.

gdgd

İsrafı azaltma birimi, DOGE'nin kurulmasıyla Musk departmanın başına geçti. Bu nedenle binlerce federal çalışan işten çıkarıldı.

Amerikan basınında zaman zaman Trump kabinesinde Musk ile bakanlar arasında tartışma çıktığına ilişkin haberler dahi yer aldı.

Musk'a eleştiriler artarken, Trump ise Musk'a birçok kez desteğini açıkladı. Hatta israfı engelleme konusunda daha katı tutum takınması için teşvik dahi etti.

PROTESTOLAR BAŞLADI, TESLA'NIN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Bu süreçte, Amerikalı milyarderin elektrikli araç firması Tesla'ya karşı propagandalar başlarken, markanın satışları düştü.

Demokratlar ve aktivistlerin Tesla hisse değerlerinin düşürülmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

gdfhgdh

Beyaz Saray'da bir Tesla aracına binen Trump, Tesla'ya yönelik bu girişimlerin terörizmle eş değer sayılacağını söyledi.

Ancak Trump ve Musk arasındaki fikir ayrılığı ek gümrük vergilerinin uygulanmasıyla başladı.

Son fikir ayrlığı da Musk'ın Trump'ın savunduğu trilyonlarca dolarlık vergi indirimini ve savunma harcamalarını artırmayı içeren yasa tasarısını eleştirmesinden bir gün sonra yaşandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, HSK'ya 4 kritik atamaCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, HSK'ya 4 kritik atama
Beşiktaş’ta restoranda korkutan yangınBeşiktaş’ta restoranda korkutan yangın

Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Komisyondan geçti! Yeni trafik cezaları belli oldu

Komisyondan geçti! Yeni trafik cezaları belli oldu

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

Chelsea Konferans Ligi kupasını kazanarak tarihe geçti! Bunu başarabilen başka bir takım yok...

HSK'ya atanacak 4 isim belli oldu

HSK'ya atanacak 4 isim belli oldu

Yurt dışından getirip fuhuşa zorlamışlar! Savunmaları 'pes' dedirtti

Yurt dışından getirip fuhuşa zorlamışlar! Savunmaları 'pes' dedirtti

Bisiklet kullanırken polise yakalandı! "Eşek bile kullanamazsın"

Bisiklet kullanırken polise yakalandı! "Eşek bile kullanamazsın"

İddia dünyada gündem olmuştu! Trump duyurdu: "Netanyahu'yu uyardım"

İddia dünyada gündem olmuştu! Trump duyurdu: "Netanyahu'yu uyardım"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.