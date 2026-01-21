ABD Başkanı Trump'tan Grönland yorumu: "Askeri seçenek gündemde değil"

ABD Başkanı Trump, Davos'ta düzenlenen 56. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TRUMP: "ASKERİ SEÇENEK GÜNDEMDE DEĞİL"

Trump, Grönland ile ilgili soru üzerine, "Askeri seçenek gündemde değil, bunun gerekli olacağını sanmıyorum. İnsanların bu konuda en iyi kararlarını vereceklerini düşünüyorum ve bunun gerekli olmayacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

DANİMARKA İLE MÜZAKEREYE BAŞLAMAK İSTİYOR

ABD Başkanı, forumda bugün yaptığı konuşmada, Grönland'ın satın alınması konusunda Danimarka ile müzakerelere başlamak istediklerini ve buraya sahip olmak için zor kullanmayı düşünmediklerini söylemişti.

