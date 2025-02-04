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ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! "Misilleme yaparsa yok edilecek"

04.02.2025 23:11
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ABD Başkanı Trump dünyayı tedirgin eden bir kararnameye imza attı. Trump "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini yürürlüğe koydu. Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz, İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkını saklı tutuyoruz. İran, misilleme yaparsa yok edilecek." ifadelerini kullandı. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu da söyledi.

ABD Başkanı Trump'tan "İran'a maksimum baskı" kararnamesi! "Misilleme yaparsa yok edilecek"

ABD Başkanı Trump, çok konuşulacak kararnamelere imza atmaya devam ediyor. Trump'tan bu defa İran hamlesi geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bugün bir araya gelecek ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

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"BUNU KULLANMAK ZORUNDA KALMAYAĞIMIZI UMUYORUM"

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı. İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi. Kararnamenin İran’a yönelik çok sert yaptırımlar içerdiğini belirten Trump, İran'ın nükleer silah geliştirme çabalarından vazgeçmesi için İran'ı ikna etmeye çalışmak üzere İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

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Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz, İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkını saklı tutuyoruz. İran, misilleme yaparsa yok edilecek." ifadelerini kullandı.

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ABD'Yİ UNRWA VE BM İNSAN HAKLARI KONSEYİ'NDEN GERİ ÇEKTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde ülkesinin uluslararası kuruluşlardaki rolüne ilişkin yeni bir adım attı. Trump, imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, ABD'yi UNRWA ile BM İnsan Hakları Konseyi'nden geri çekti.

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürecinde sık sık gündeme gelen ve Cumhuriyetçilerin "kapatılmasını" dahi talep ettiği UNRWA'ya yönelik yeni bir adım atan Trump, ABD'nin artık Filistinlilere yardım için kurulan söz konusu ajansın bir parçası olmadığını belirtti. Joe Biden yönetimi daha önce UNRWA'ya gönderilen Amerikan fonlarının askıya alınmasına karar vermişti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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