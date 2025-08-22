HABER

ABD Başkanı Trump'tan kritik Rusya-Ukrayna açılaması! İki haftayı işaret etti: "Savaşı çözeriz sanıyordum ama..."

Rusya ile Ukrayna'da devam eden savaş için ateşkes müzakerelerine öncü olan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşın seyriyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İki haftalık süreyi işaret eden Trump, "Savaşı şimdiye kadar çözeriz diye düşünmüştüm ama aralarında çok fazla öfke var" dedi.

Mustafa Fidan

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna müzakereleri sürecinin yoğunluk kazandığı süreçte kritik bir açıklamada bulundu. Trump, "Önümüzdeki iki haftada Ukrayna'da savaşın nereye gideceğini göreceğiz" dedi.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere süreçleri için kritik önemdeki iki haftayı işaret ederek, "Rusya ve Ukrayna konusunda hangi yönde hareket edeceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTALIK SÜRECİ İŞARET ETTİ: "NEREYE GİDECEĞİNİ GÖRECEĞİZ"

İşte ABD Başkanı Donald Trump'ın o açıklamaları;

"Önümüzdeki iki haftada Ukrayna'da savaşın nereye gideceğini göreceğiz. Putin'e ne kadar süre vereceğimize bakacağız.

"ÇÖZERİZ DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM AMA ARALARINDA ÇOK FAZLA ÖFKE VAR"

Rusya ve Ukrayna konusunda hangi yönde hareket edeceğimize karar vereceğiz. Savaşı şimdiye kadar çözeriz diye düşünmüştüm ama aralarında çok fazla öfke var.

"BELKİ DE 'BU SİZİN SAVAŞINIZ' DERİM"

Rusya'ya ilişkin kararım önemli olacak. Yaptırımlar, gümrük vergileri ya da hiçbir önlem almamayı tercih ederim. Belki de 'bu sizin savaşınız' derim."

22 Ağustos 2025
22 Ağustos 2025

