HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e gıyaben "Başkanlık Özgürlük Madalyası" verdi. Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

ABD Başkanı Trump'tan öldürülen aktivist Charlie Kirk'e gıyabi Özgürlük Madalyası

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Eylül'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'e gıyaben "Başkanlık Özgürlük Madalyası" verdi. Başkan Trump'a güçlü desteğiyle tanınan ve uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kirk için Beyaz Saray'da bir seremoni düzenlendi.

Aktivistin 32'nci doğum gününe denk gelen seramonide Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk "Başkanlık Özgürlük Madalyası"nı gıyaben aktiviste verdi.

ABD Başkanı Trump tan öldürülen aktivist Charlie Kirk e gıyabi Özgürlük Madalyası 1

"AMERİKA İÇİN YILMADAN MÜCADELE ETTİĞİ İÇİN SUİKASTA UĞRADI"

Burada yaptığı konuşmada Trump, "(Kirk) Cesurca gerçekleri konuştuğu ve daha güçlü bir Amerika için yılmadan mücadele ettiği için suikasta uğradı." ifadesini kullandı.

Başkanlık Özgürlük Madalyası, ABD'de verilen en yüksek sivil onuru temsil ediyor.

ABD Başkanı Trump tan öldürülen aktivist Charlie Kirk e gıyabi Özgürlük Madalyası 2

CHARLİE KİRK SUİKASTI

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbarı üzerine gözaltına alınmıştı. Hakkında "ağır cinayet" suçlaması yöneltilen Robinson için idam cezası talep edilmişti.

(AA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan, Gürcistan lideri Kavelaşvili ile bir araya geldi Erdoğan, Gürcistan lideri Kavelaşvili ile bir araya geldi
Tekirdağ’da tur aracının çarptığı adam hayatını kaybettiTekirdağ’da tur aracının çarptığı adam hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump suikast
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.