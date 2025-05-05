HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD bunu konuşuyor! Bush döneminin kritik ismi açıkladı: "İnsan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri kuruldu"

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush döneminde görev yapan Catherine Austin Fitts, ABD hükümetinin insan neslinin "neredeyse yok olma" durumunda zengin ve güçlülerin sığınabilecekleri gizli yeraltı şehirleri veya üsleri yaratmak için yıllarca para harcadığını açıkladı. Gizli şehir veya üslerin bazılarının ABD’nin etrafındaki okyanusların altına inşa edildiğini söyleyen Fitts, hükümetin gizli uzay programı gibi projelerinde de kullanılabileceğine inandığını ifade etti.

ABD bunu konuşuyor! Bush döneminin kritik ismi açıkladı: "İnsan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri kuruldu"

George H. W. Bush dönemi İskan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın YouTube kanalında konuştu.

1989 ile 1990 yılları arasında bakan yardımcısı olarak görev yapan 74 yaşındaki Fitts, Michigan Eyalet Üniversitesi ekonomisti Mark Skidmore'un 2017’de yayımladığı, 1998-2015 yılları arasında "Savunma ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlıklarında 21 trilyon dolarlık yetkisiz harcama" olduğu yönündeki raporuna atıfta bulundu.

"OLAĞANÜSTÜ SAYIDA YERALTI ÜSLERİ İNŞA ETTİK"

Fitts, bu paranın halktan gizli tutulan yeraltı şehirleri ve buralardaki ulaşım sistemini finanse etmek için kullanıldığını öne sürerek, "Olağanüstü sayıda yeraltı üsleri ve sözde ulaşım sistemleri inşa ettik." şeklinde konuştu.

170 GİZLİ TESİS

Rapordaki 21 trilyon doların nereye gittiğini araştırmak için 2 yıl harcadığını yalnızca ABD'de 170 gizli tesis olduğunu gösteren kanıtlar bulduğunu iddia eden Fitts, söz konusu gizli şehir veya üslerin bazılarının ABD’nin etrafındaki okyanusların altına inşa edildiğini ileri sürdü.

Fitts, Carlson’un yeraltı yapılarının amacıyla ilgili sorusuna, bu yapıların insan neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği durumlarda kullanılmak üzere inşa edildiğini düşündüğünü söyledi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçurumdan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardıUçurumdan düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı
ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack Başkent'e geldiABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Barrack Başkent'e geldi

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Özgür Özel'in kızını tehdit eden kişi tutuklandı

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Ünlü Şarkıcı Tatlıses'in mal varlığı listesi ortaya çıktı! Haciz iddiası gündemde

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Jose Mourinho için sürpriz talep! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'ya veto

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Meclis Üyesi Ekrem Baki, partisinden istifa etti!

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

Devletten yaşlılık maaşı alıyormuş! Evlat katili saldırganın yeni ifadesi ortaya çıktı

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

İsrail askerleri cinsiyet partisi için Gazze'de bir binayı havaya uçurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.