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ABD Çin'e 'Kovid-19' için dava açmıştı! Dudak uçuklatan tazminat miktarı belli oldu

08.03.2025 16:56
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ABD'nin Missouri eyaletindeki mahkeme, 2020 yılında Çin hükümetinin "Kovid-19"a ilişkin koruyucu ekipmanları "istiflemekten" dolayı suçlu buldu. Mahkeme, Çin'in yaklaşık 24 milyar dolarlık tazminat cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

ABD Çin'e 'Kovid-19' için dava açmıştı! Dudak uçuklatan tazminat miktarı belli oldu

Missouri eyaletinin 2020'de Çin hükümetine "Kovid-19"a ilişkin açtığı dava sonuçlandı. Dava hakimi Stephen N. Limbaugh Jr., "Çin, Kovid-19'un kapsamı ve tehlikeleri konusunda dünyayı yanıltmasının yanı sıra koruyucu ekipmanlara yönelik de tekelci eylemler gösterdi." ifadesini kullandı.

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24 MİLYAR DOLARLIK TAZMİNAT

Limbaugh Jr. Çin'in eylemlerinin ABD'de virüse ilk müdahaleyi engellediğini ve sağlık çalışanlarının ekipmanlara yeterli ulaşımını imkansız hale getirdiğini savundu.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcülerinden Liu Pengyu ise kararın Çin hükümeti tarafından tanınmayacağını kaydetti.

Mahkeme, Kovid-19"a ilişkin koruyucu ekipmanları "istiflemekten" sorumlu bularak Çin'e yaklaşık 24 milyar dolarlık tazminat kararı aldı.

Eyalet yetkilileri, söz konusu cezanın Çin varlıklarına "el konarak" karşılanacağına işaret ederken, bunun ne zaman ya da hangi koşullar altında olacağı henüz bilinmiyor.

ABD'de yabancı hükümetlerin dava edilebilmesinin önü açıkken, bu davaların hangi koşullar altında yürütülebileceği "Yabancı Egemen Dokunulmazlıkları Yasası"yla sınırlandırılıyor. Söz konusu davanın ilk halinde yer alan, Çin'in "Kovid-19"la ilgili bilgileri "sakladığı" suçlamaları ise bu nedenle dava dosyasında yer almıyordu.

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ÇİN DAVA EDİLMİŞTİ

Missouri Başsavcılığı, 2020'de Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisini salgında "bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği" gerekçesiyle mahkemeye vermişti.

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tazminat dava abd kovid-19
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